Caso Tonali: Arabia Saudita prestaría a Ruben Neves al Newcastle

Es sabido que Medio Oriente está intercediendo de forma disruptiva en el mundo del fútbol. Primero, con la compra de varios clubes importantes del Viejo Continente. Después, con la inversión resonante en sus respectivas ligas. Sin embargo, el caso de Arabia Saudita es particular dentro de lo particular:

el Rey Salmán bin Abdulaziz, a través del Fondo de Inversión, intervino en la Saudí Pro League y podría hacer un intercambio de fichasAl-Hilal prestaría a Ruben Neves al Newcastleel planeta despertó con la noticia de que Sandro Tonali había sido sancionado con 10 meses de inactividad, por encontrarse vinculado a las apuestas deportivas

. El volante, que el pasado mercado de pases fue traspasado del Milan al Newcastle por 64.000.000 de dólares, reconoció ser ludópata y que había realizado apuestas en partidos del Rossonero en los que él mismo era protagonista. Por lo tanto, el futbolista italiano no solo que se perderá lo que resta de temporada, sino que también estará ausente de la Eurocopa de Alemania 2024. headtopics.com

En este contexto, Eddie Howe, DT de las Urracas, perdería un futbolista trascendental en su lucha por un lugar de privilegio en la Premier League y en el intento de meterse entre los 16 mejores de la Champions League. Sin embargo,

en Arabia Saudita ya salieron al rescate, ideando un megaplan económico que involucraría al Newcastle y al Al-Hilal, de capitales estatales, tiene injerencia directa en el fútbol del país, al ser el: Al-Hilal (Neymar, Koulibaly, etc.), Al-Nassr (Cristiano Ronaldo, Mané, etc.), Al-Ittihad (Benzema, Kanté, etc.) y Al-Ahli (Roberto Firmino, Mahrez, etc.). Además. headtopics.com

¿Qué papel juega Tonali en todo esto? La Premier League y la FA permitieron que el Fondo de Inversión Saudí adquiera al Newcastle bajo la promesa de que no iba a tener intervención estatal. Sin embargo, en las últimas horas, desde Medio Oriente salieron a socorrer a las Urracas, con una

