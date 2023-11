Casi 19 años después, Cromañón es Monumento Histórico Nacional

. A casi 19 años de aquel 30 de diciembre de 2004, el presidente Alberto Fernández firmó este miércoles el decreto que le da

protección patrimonial al conjunto que abarca al ex boliche pero también al hotel lindante y al Santuario y Paseo de los Pibes de Cromañon sus sensaciones por la noticia recibida a primera hora del miércoles, cuando los sobrevivientes y familiares se enteraron de la publicación del decreto en el Boletín Oficial (BO), con la firma del presidente, del jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y del ministro de Cultura, Tristán Bauer. Bignami es la mamá de.

: en Argentina el patrimonio es por motivos arquitectónicos o en los casos de centros clandestinos de la dictadura", destaca Bignami. headtopics.com

Colección Cromañón del Archivo Nacional de la Memoria será ahora un bien de interés histórico nacional . Esa colección se encuentra alojada en el Espacio para la Memoria de la ex-ESMA. Bignami remarcó en este sentido que el proyecto"acepta lase puede entrar a un lugar que está cerrado desde que pasó la masacre

, y el dueño no puede seguir modificándolo", agregó la integrante de Movimiento Cromañón. Brenda Re, sobreviviente de la masacre, subrayó en el mismo sentido que la declaración del espacio como monumento nacional"sirve para ir". Las agrupaciones rechazaron, en cambio, que en el decreto se haya utilizado la palabra"tragedia" en vez de"masacre". headtopics.com

", continúa el comunicado firmado por Coordinadora Cromañón, El Camino Es Cultural, Movimiento Cromañón, Ni Olvido Ni Perdón, No Nos Cuenten Cromañón, Organización 30 de Diciembre, Plaza de la Memoria Los Pibes de Cromañón, Que No Se Repita y Sin Derechos No Hay Justicia.

