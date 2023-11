Casación confirmó la primera condena a Marcos Levin

Ayer Casación confirmó en todos sus aspectos la sentencia de 2016, en la que Levin fue condenado a 12 años de prisión, igual que Almirón y Bocos, y el también policía Víctor Enrique Cardozo recibió una pena de 8 años de prisión. Bocos y Cardozo estaban acusados en el segundo juicio pero el primero fue apartado del proceso por razonesa de salud y el segundo falleció.

También declara que Levin fue un actor central de esta represión, que le sirvió para acallar toda protesta sindical en su empresa. Slokar se explayó sobre la participación empresaria en la represión dictatorial.

para lo que se trató de reprimir y hasta aniquilar a dirigentes para el indispensable disciplinamiento del movimiento obrero”. Slokar recordó asimismo que Cobos “no fue el único trabajador con actividad gremial formal que fue detenido a la fecha de los hechos” y que la Federación Empresaria de Transportes de Salta (FESTAP), que nucleaba a dueños de empresas de transporte en Salta, cuyo presidente era Levin, había solicitado al jefe de la Policía de la provincia, el militar represor, que aplicara contra la UTA la ley 20840, de represión de huelgas ilegales y actos de sabotaje.

El camarista recordó que si bien las fuerzas armadas y de seguridad tuvieron un rol protagónico en la represión," el rol fundamental del ex directivo en el plan criminal pergeñado para la persecución de los delegados gremiales y trabajadores de la empresaEn esa línea, sostuvo que en estos hechos, que"deben ser contextualizados dentro de un plan de persecución mayor,el vínculo del empresario con los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad,"en particular con Bocos, quien cumplía un doble estratégico rol como oficial de la dependencia policial y empleado de...

