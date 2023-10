Carta abierta al Obispo que llamó a votar en blanco

Carta abierta al Obispo de Formosa José Vicente Conejero, quien llamó a votar en blanco en el próximo balotaje:

"Yo estoy contra los profetas que sueltan la lengua y hablan por hablar —afirma el Señor—. Yo estoy contra los falsos profetas que cuentan sueños mentirosos, y que al contarlos hacen que mi pueblo se extravíe con sus mentiras y sus presunciones —afirma el Señor—. Yo no los he enviado ni les he dado ninguna orden. Son del todo inútiles para este pueblo —afirma el Señor-". Jeremías 23:31-32.

La verdad, siento vergüenza de que pertenezcamos a la misma Iglesia Católica; me da igual que sea Obispo o al revés, justamente por eso no puedo entender que para usted sea lo mismo Massa que Milei. O es un infiltrado o el Evangelio, la Doctrina Social de la Iglesia y el Magisterio del Papa Francisco usted se lo pasa por donde ya se imagina.Usted se lavó las manos como Pilatos, así le dijo el senador formoseño Mayans y se quedó corto. headtopics.com

Un ciego no puede guiar a otro ciego, dijo Jesús. Y no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Es mucho pedirle la renuncia? Para mí lo mínimo que podría hacer. Y no dudo que el Papa la aceptaría. ¿Que esta no es forma de hablar a un Obispo? ¿Y cuál es la forma de hablar a nuestro Pueblo un representante de la Iglesia, la suya? Que en aras de una supuesta (estúpida) neutralidad no solo no se juega, sino que extravía al Pueblo de Dios. ¿No sabe que su función es guiar a las ovejas y no dejarlas a merced de los lobos (o leones)? Claro para eso hay que tener olor a oveja y usted más bien huele a franquismo.

