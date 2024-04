"Tendríamos que ver a tiempo el huevo de la serpiente": Carrió cruzó a Milei y defendió a Jorge Lanata

. “Hay un ataque furibundo que tiene por objetivo la desaparición de la clase media”, denunció y señaló que hay un “pymecidio”. “Vi otros programas de ajustes así, que terminaron en recesiones brutales”, advirtió.

con el presidente y veremos si él lo puede sostener… Yo no soy larretista, pero podría serlo, me importa muy poco., entonces quiere desinstalarlo de cualquier manera. Esto pasa en la historia argentina desde hace años:Los medios son otra cosa. Que yo diga algo no significa que se instale de inmediato, no tengo ese poder y nadie lo tiene, pero él actúa como si creyese eso", afirmó Lanata.

En este país desaparecieron 100 periodistas durante la dictadura. Tenemos que defendernos entre nosotros

Carrió Milei Jorge Lanata Autoritarismo Clase Media Gobierno Ataque Pymecidio Ajustes Recesiones

