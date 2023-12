Carrera política de un candidato en Argentina

Al igual que Milei, hizo una meteórica carrera política en el lapso de cuatro años: comenzó en 2019 junto a Consenso Federal, la fuerza política que llevó a Roberto Lavagna como candidato presidencial; en 2021 se unió a La Libertad Avanza y encabezó la lista de candidatos a legisladores porteños, convirtiéndose en el presidente del bloque de esa fuerza política en la Legislatura; su última apuesta política fue su candidatura a jefe de Gobierno, por la que obtuvo el 13% de los votos.

Hoy aclara que no ocupará ningún cargo en el flamante gobierno de La Libertad Avanza y no está pensando en ningún cargo electivo para 2025.—Primero, me cuesta ver la política en términos personales, porque me estás hablando del macrismo. Es una persona Macri, tenemos que terminar con eso, macrismo, kirchnerismo, menemismo, son conceptos que tenemos que terminar en la Argentina. Hay cercanía de ciertas personas, como Mauricio Macri, que es un expresidente, puedo hablar de que hay acercamientos, como puede ser el de Patricia Bullrich o de espacios político





