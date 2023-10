Carmen Barbieri, picante contra Ángel de Brito y Yanina Latorre: “Que no se metan con...”

está pronta a estrenar su programa en eltrece, después de tres años de salir al aire por Ciudad Magazine. En ese contexto, habló del conflicto que tuvo conLa conductora desmintió que Ángel haya sido invitado a su programa pero no descartó ir ella a LAM, a pesar de que está enfrentada también con Nazarena Vélez y Marixa Balli.

“Yo no hago canje de ‘vos venís a mi programa y yo voy’. Yo ya fui al de Ángel, el problema es que cuando él empieza yo estoy casi terminando y al otro día me levanto a las cinco de la mañana. No puedo dormir tres horas. Me sale bien el programa, pero hago un esfuerzo sobrehumano”, comenzó diciendo la mamá de Fede Bal.

“El día que pueda, voy a ir antes de que él venga a mi programa. El tema es si él quiere y si está invitado, también. Hay muchos nombres para Luego, respecto a ir a LAM y enfrentarse a las mujeres con las que está conflictuada, expresó: “Ya fui. Nazarena en ese momento no estaba, pero ¿cómo no? No tengo por qué enfrentarlas si me invitan. headtopics.com

“Ya se mandó la carta documento. La señora del jugador de fútbol ya la tiene porque como ella es tan personal y cree en la libertad de prensa, algo en lo que yo también creo… Pero una cosa es la libertad y otra, el libertinaje. Hay que saber hasta dónde llegar porque lastimar es duro y me lastimó. Si ella está contenta con eso, lo logró”, cerró Carmen, furiosa.

Con tu suscripción navegás sin límites, accedés a contenidos exclusivos y mucho más. ¡También podés sumar La Voz para ahorrar en cientos de comercios!Vía San Juan“En San Luis falta Guadalupe Lucero y tiene que volver “, Silvia no pierde la esperanza de volver a abrazar a su nieta headtopics.com

Leer más:

LAVOZcomar »

Carmen Barbieri: de su “injusta” competencia con Barbarossa a su pelea con Yanina Latorre y su opinión del romance de Milei y FátimaLuego de dos años en una señal de cable, el lunes próximo, la actriz retomará la conducción del programa Mañanísima, pero ahora por la pantalla de eltrece; en una charla sincera con LA NACION, la multifacética artista habló de todo y de todos Leer más ⮕

Tras su renuncia al Bailando, Yanina Latorre liquidó a Zaira Nara y reveló cuánto cobrabaLa panelista de LAM criticó la postura que tomó la modelo.'Dolor país', ironizó la mujer de Diego Latorre. Leer más ⮕

Marcelo Tinelli se cruzó en vivo con Marixa Balli y reveló qué pasó con Milett Figueroa en Punta del EsteEl conductor del Bailando y la panelista del programa que conduce Angel de Brito limaron asperezas Leer más ⮕

Yanina Latorre reveló cuánto gana en dólares Zaira Nara en el streaming del Bailando y sorprendió a muchosLa panelista de LAM conto detalles de la marca que sponsorea a la modelo Leer más ⮕

Yanina Latorre reveló cuánto cobrara Zaira Nara en el Bailando: en dólares por cuatro días al mesLuego de que Coti dijera que Zaira llegó al Bailando por “chupar p...”, la modelo renunció y Yanina Latorre contó cuánto le pagaban por su presencia en el programa de Marcelo Tinelli. Leer más ⮕

Insultos y escándalo tras la baja de último momento de Charlotte Caniggia del programa de Juana Viale“Escándalo total”, dijo Ángel de Brito en su programa y contó cómo se sucedió la interna que terminó en insultos. Leer más ⮕