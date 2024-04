Carlos Sainz Jr., el piloto más codiciado en el mercado de pases de la Fórmula 1

El único piloto que derrotó a los autos de Red Bull Racing en los últimos 500 días es la pieza más codiciada en el mercado de pases de la Fórmula 1. Apenas ocho asientos están asegurados para la grilla de 2025 y la figura de Carlos Sainz Jr. asoma en las charlas de varias de las ocho escuderías que deberán rearmar sus filas para el próximo calendario.

Solamente Ferrari y McLaren tienen confirmadas a sus parejas de pilotos para el siguiente curso: el monegasco Charles Leclerc y el británico Lewis Hamilton, en la Scuderia; Lando Norris y Óscar Piastri, en la factoría de Woking. La contratación del séptuple campeón del mundo, con un vínculo multianual, significó el cierre de ciclo de Sainz Jr

