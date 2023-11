Caranta: 'Con Chiquito Romero sé que si no la pongo en el ángulo no es gol'

El cordobés fue consultado por la chance de que el Xeneize vuelva a ser campeón del torneo, y puso el énfasis en el uno de Jorge Almirón."Chiquito Romero es diferente, no es lo mismo patearle a un Caranta que patearle a él. Lo que pasa en los penales pasa más por el arquero que los pateadores.Entonces voy derecho a patear al ángulo, ¿qué me queda de margen de error? No es tan fácil", afirmó Mauricio en Futbolémico.

Por supuesto, su presencia resulta clave para la final del próximo sábado en el Maracaná, ante Fluminense.Caranta fue ayudante de campo de Frank Kudelka en Lanús durante 2023.Fluminense volvió a perder en su último partido antes de la final

