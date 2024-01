Caputo advierte sobre medidas económicas más duras si la ley ómnibus no sale

Luis Caputo asegura que no hubo shock fiscal hasta el momento y que aún hay margen para seguir ajustando. Si la ley ómnibus no sale, ese ajuste se va a profundizar en el personal del Estado, con el recorte de horas extras, congelando salarios, y en la no renovación de contratos.

No se despidió de la escena, al contrario: el funcionario, sin señales de preocupación en su rostro, advirtió que habrá medidas económicas más duras en el corto plazo si la ley ómnibus que impulsa el oficialismo cae en desgracia. Una serie de disposiciones que en La Libertad Avanza ya empezaron a tomar forma, con foco en la poda del personal del Estado y en los subsidios al transporte y la energía, con informes en marcha y el FMI dando guiños. El hombre que está a cargo de la cartera de Hacienda logró en muy poco tiempo entablar una muy buena relación con el jefe de Estado, con quien mantiene charlas diarias. La sintonía llega al punto de que, antes de cada entrevista y aparición pública, se consultan y acuerdan las cuestiones a expresar





perfilcom » / 🏆 10. in AR Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

El ministro de Economía de Argentina anuncia la privatización de empresas estatalesEl ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, anunció en una entrevista televisiva que el Gobierno buscará privatizar empresas del Estado. Caputo mencionó que las empresas que puedan privatizarse se harán en el corto plazo, mientras que las que no puedan privatizarse se buscará mejorar sus cuentas. Además, destacó que las medidas de ajuste anunciadas recientemente fueron bien recibidas.

Fuente: minutounocom - 🏆 7. / 71 Leer más »

La crisis del plan de Toto Caputo y la compra de dólares del Banco CentralLa escapada del dólar paralelo dejó instalada la pregunta de si el plan de Toto Caputo está definitivamente en crisis, al haberse afectado el pilar sobre el que sostenía todo el modelo, que era el sostenimiento de la brecha cambiaria. Ahora es palpable el temor a una salida masiva de depósitos de plazos fijos, dado que la tasa de interés de 9% ya no alcanza para hacer la 'bicicleta financiera'. Pero, sobre todo, se empieza a plantear en voz alta lo que hasta ahora era apenas una molestia dicha en susurros: que el dato de la compra de dólares por parte del Banco Central, festejada como uno de los principales logros en el arranque de la gestión Milei, tiene un inquietante lado B. Es la emisión de pesos que le pone más volatilidad al mercado. Los u$s3.567 millones adquiridos desde la devaluación y la entrada en vigor del nuevo esquema cambiario le permitieron al BCRA incrementar sus reservas, gracias a lo cual podrá hacer frente a sus obligaciones de corto plazo en un contexto de ausencia total de crédito externo

Fuente: iProfesional - 🏆 1. / 97 Leer más »

El gobernador de San Luis anuncia déficit financiero de más de 125 mil millones de pesosEl gobernador de San Luis, Claudio Poggi, presenta el estado financiero de la provincia y anuncia medidas debido a un déficit de más de 125 mil millones de pesos. Los sueldos de diciembre y enero de estatales se pagarán en dos cuotas.

Fuente: minutounocom - 🏆 7. / 71 Leer más »

El flamante Jefe de Estado y su relación con el deporteEl flamante Jefe de Estado no dejó indicios de repetir la relación íntima que su admirado antecesor tejió con el deporte.

Fuente: TyCSports - 🏆 14. / 51 Leer más »

Sesiones extraordinarias para el tratamiento del megaproyecto de reforma del EstadoLas sesiones extraordinarias convocadas para el tratamiento del megaproyecto de reforma de la actividad del Estado y en el resto de las iniciativas que propuso el Ejecutivo, junto al decreto, son la"hoja de ruta" que Javier Milei y su gabinete pare el arranque de su gestión en 2024, con un mes de enero que se presentará"recargado" por la actividad parlamentaria.de desregulación económica, y sin que las presentaciones judiciales hayan logrado -hasta el momento- alguna cautelar que lo suspenda, el Gobierno detratamiento legislativo del megaproyecto de reforma de la actividad del Estado y en el resto de las iniciativas que el Ejecutivo propuso para las sesiones extraordinarias del Congreso... Viva la libertad carajo", posteó en la mañana del saábado el mandatario desde su cuenta en la plataforma X (antes Twitter), aún desde Mar del Plata, donde en la noche del viernes Argentinos de bien, estamos por el buen camino...!!! No dejemos que se nos interpongan la casta delincuente que busca coimas y/o perpetuar el statu quo decadente..

Fuente: AgenciaTelam - 🏆 6. / 77 Leer más »

Javier Milei envía proyecto de ley ómnibus al Congreso para reformar el EstadoEl proyecto de ley ómnibus enviado por Javier Milei al Congreso tiene como objetivo reformar profundamente el Estado, incluyendo reformas en materia tributaria, laboral, penal, energética y electoral. El proyecto busca promover la libertad de los argentinos.

Fuente: todonoticias - 🏆 2. / 96 Leer más »