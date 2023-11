Cambio en el equipo económico y el enfoque de la gestión de Milei

¿Cuál es el significado de la de la movida del equipo económico, con la bajada de Emilio Ocampo como presidente del Banco Central y la probable designación de Luis 'Toto' Caputo como ministro de Economía? La primera conclusión del mercado financiero es que Javier Milei decidió posponer su proyecto de dolarización y pondrá todo el esfuerzo de la primera etapa del gobierno de Javier Milei será el rescate de la 'bola de Leliqs'.

Es, además, una señal política: lo que se había sospechado luego del 'pacto de Acassuso' con Mauricio Macri se está verificando en la realidad. Es decir, el arranque de la gestión de Milei no tendrá, al menos en el aspecto monetario/cambiario, la tónica dolarizadora y pondrá el foco en resolver primero otros problemas que habían señalado los economistas más cercanos a Macri. El alejamiento de Ocampo deja en evidencia la frustración por el hecho de que el planteo dolarizador pasó a un segundo plan





