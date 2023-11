Cambio de Bruno Valdez por Figal: un manotazo de ahogado del entrenador

El cambio de Bruno Valdez por Figal fue un manotazo de ahogado del entrenador sobre el final. Quizás buscó un mayor poder aéreo, en un momento desesperado en el que Boca sólo tiraba centros. Más allá del dolor por la eliminación, el ciclo de Jorge Almirón fue un conjunto de buenas intenciones pero que no terminaron de afianzarse para construir a un campeón. En el balance, un equipo desesperado, con poca claridad global.

:

DİARİOOLE: La calentura de Nicolás Figal por el cambio: Bruno Valdez no tocó la pelotaEl ex Independiente explotó cuando salió por el paraguayo, que no participó en las jugadas.

Fuente: DiarioOle | Leer más »

LAVOZCOMAR: Boca se quedó sin Copa: Advíncula y Figal de lo mejor y poco en ataque.Este es el uno por uno del equipo de Jorge Almirón que fue vencido por Fluminense en la gran final jugada en Río de Janeiro.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más »

PAGİNA12: El balotaje en Argentina y el cambio del orden globalEl clamor por el cambio es habitual en los discursos de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza. El cambio doméstico que claman va a contrapelo del irreversible e imparable cambio en el or...

Fuente: pagina12 | Leer más »

DİARİOOLE: Bruno Fernandes le dio la victoria al Manchester United sobre la horaEl portugués puso el 1-0 a los 90' para el triunfo de los Red Devils ante el Fulham. Garnacho fue titular y completó el partido.

Fuente: DiarioOle | Leer más »

TODONOTİCİAS: Dejó salir a un detenido con prisión DOMICILIARIA a cambio de un ASADO y lo CONDENARONSucedió en la provincia de San Juan. El oficial también fue inhabilitado para ejercer cargos públicos.

Fuente: todonoticias | Leer más »

MİNUTOUNOCOM: El cambio de look de Rodrigo de Paul que sorprendió a todosEl futbolista del Atlético Madrid y de la Selección Argentina volvió a teñir su cabello y las redes no tardaron en reaccionar. ¡Mirá!

Fuente: minutounocom | Leer más »