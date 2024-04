Calendario de pagos para abril 2024 y aumento en las Pensiones No Contributivas

El Gobierno inició el calendario de pagos para abril 2024 , comenzando con la liquidación de las Pensiones No Contributivas (PNC), este miércoles 3 de abril.

En el Decreto 274/2024, el Gobierno oficializó una nueva fórmula de movilidad para las jubilaciones y pensiones, vinculada a las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) Este mes habrá un incremento del 12,5% en concepto de recomposición, junto con un adicional del 13,24% correspondientes al IPC del mes de febrero, que se suma a cuenta de la movilidad a pagar en junio de 2024. Por lo que, el monto a cobrar en abril es de $ 171.283, sumado a un bono de $ 70.000. La primera liquidación se realizará en las fechas previstas en el calendario de pagos de Anses, mientras que la segunda se realizará dentro del mismo mes, aunque aún no se ha definido la fecha exacta.cobrarán sus Pensiones No Contributivas (PNC). Las PNC por invalidez y vejez se sitúan en $ 119.898,32, y con el bono llegan a $ 189.89

Calendario De Pagos Abril 2024 Pensiones No Contributivas Aumento IPC

