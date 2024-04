Calendario de pagos para abril 2024: Inicio con las Pensiones No Contributivas

El Gobierno inició el calendario de pagos para abril 2024, comenzando con la liquidación de las Pensiones No Contributivas (PNC), este miércoles 3 de abril. Habrá un incremento del 12,5% en concepto de recomposición, junto con un adicional del 13,24% correspondientes al IPC del mes de febrero. Los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC) cobrarán sus Pensiones No Contributivas (PNC).