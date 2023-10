Cómo fue el último de Boca antes de la final

motivada por la alegría que me dio el técnico en no exponer a sus mejores hombres en un partido que no le importaba a nadie. Como a los 15 minutos de escribirla le saqué foto a la compu donde estaba laburando para que esos lectores que sospechan de todo no tuvieran dudas. Eso es lo que pensaba, fuera cual fuere el resultado final.

. Ya llegará el momento de hacer el balance final para evaluar a Jorge Almirón y todas sus decisiones. Pero llegado este punto,luego del partido frente a Racing, se advertía desde esta misma columna que había que tener mucho cuidado con los mala leche y los resentidos como Almendra, que había ido a romper a su ex compañero Medina

a todos se nos frunció un poco cuando vimos al Colo Barco tirado, dando vueltas de dolor por un trancazo que le tiró Rollheiser, un ex River . Barquito no es un tipo que se destaque por su tendencia a la reflexión ni por su espíritu zen, se expone todo el tiempo a las patadas con el no-look pass, parándose sobre la pelota o tirando caños. Sin entrar en cuestionamientos sobre si está bien o mal lo que hace,

el mejor es Anselmino -ni Valdez ni esta versión desmejorada de Valentini. Tal vez, si le hubieran dado más minutos durante el año en vez de insistir con Roncaglia...y ganó unos cuantos duelos, tanto que el DT lo sacó antes pero esta vez no por rendimiento sino para cuidarlo, por si lo llega a necesitar en el Maracaná. Lo mismo sucedió con(también curioso) y al que guardaron un rato antes de terminar: uno nunca sabe.

