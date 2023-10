Brandoni dijo que Milei es un ignorante y tomó distancia de Bullrich

El dirigente de la UCR criticó al candidato de LLA por desconocer"la vida de un partido de 130 años" y adelantó que, tal como se pronunció su partido, no piensa a votar a ninguno de los candidatos que se enfrentarán en el balotaje."No puedo votar a este sujeto", dijo en referencia al libertario.

"Milei dijo que lo peor en materia política es el radicalismo. Es un ignorante que desconoce la vida de un partido de 130 años. Por supuesto no puedo votar a ese sujeto"Tras la decisión de Bullrich de apoyar a Milei, Brandoni se diferenció de esta postura y aseguró que en la UCR“Los que votamos a Bullrich lo hicimos pensando que podía ser una buena gestora, pero. No me parece.

Brandoni insistió que ante el escenario del balotaje"no votaría por ninguno de los dos" postulantes y agregó que quienes votaron a Milei o Massa deben"hacerse cargo de lo que votaron".En tanto, sostuvo que desconoce"el destino de Juntos por el Cambio" ya que"hay sectores de la coalición de acuerdo con lo que plantea la UCR y otros no". headtopics.com

