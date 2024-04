Botafogo vs. Junior por Copa Libertadores

Botafogo y Junior se enfrentarán por Copa Libertadores el miércoles 3 de abril. El partido se jugará a las 19:00hs. Seguilo en vivo. Seguí en vivo todas las incidencias del partido entre Botafogo vs. Junior correspondiente a la grupo d - fecha 1 de Copa Libertadores. El encuentro en directo será televisado en Fox Sports 3 y Star+ y podrá ser visto a partir de las 19:00hs. en el estadio Olímpico Nilton Santos, en Río de Janeiro el miércoles 3 de abril.

No te pierdas todas las novedades del encuentro en vivo entre Botafogo vs. Junior en el minuto a minuto, solo por TyC Sports.En qué estadio jugarán Botafogo vs. Junior Botafogo vs. Junior disputarán el partido en el estadio Olímpico Nilton Santos, en donde Botafogo jugará de local

