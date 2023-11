Boca ya está en Río de Janeiro para disputar la final de la Copa Libertadores

Los jugadores se instalaron en la Ciudad Maravillosa en el hotel Hilton Barra, ubicado en la zona de Barra de Tijuca, uno de los lugares más residenciales de la ciudad carioca, alejada del estadio Maracaná que albergará la final el sábado desde las 17.

