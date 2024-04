Boca visita a Newell’s por la fecha 13 de la Copa de la Liga

Boca visita a Newell’s este sábado desde las 17 horas por la fecha 13 de la zona B de la Copa de la Liga. El Xeneize buscará una victoria que lo meta entre los cuatro primeros de su grupo mientras que la Lepra intentará quedarse con el triunfo para acercarse al líder, Godoy Cruz, y meter un paso en los cuartos de final. El encuentro se disputará en el estadio Marcelo Bielsa y contará con el arbitraje de Facundo Tello en el campo de juego y con el de Héctor Paletta en el VAR.

La transmisión estará a cargo de TNT Sports. El equipo de Diego Martínez llega a este partido con 19 puntos (le queda pendiente el encuentro contra Estudiantes por la fecha 11) que lo ubican en la quinta posición de la tabla y que le permiten depender de sí mismo

