Boca Unidos vs. Central Norte en vivo: cómo verlo, horario y TV

Seguí en vivo todas las incidencias del partido entre Boca Unidos vs. Central Norte correspondiente a la zona 4 - fecha 36 de Federal A de Argentina. Podrá ser visto a partir de las 17:00hs. en el estadio Comunicaciones, en Mercedes el domingo 29 de octubre.

No te pierdas todas las novedades del encuentro en vivo entre Boca Unidos vs. Central Norte en el minuto a minuto, solo por TyC Sports.Hora de Boca Unidos vs. Central Norte

Boca Unidos vs. Central Norte en vivo: cómo verlo, horario y TVBoca Unidos y Central Norte se enfrentarán por Federal A de Argentina el domingo 29 de octubre. El partido se jugará a las 17:00hs. Seguilo en vivo. Leer más ⮕

