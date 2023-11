Boca llegó a Río de Janeiro: la locura de los hinchas en el hotel para darle apoyo al plantel rumbo a la final de la Copa Libertadores

Miles de hinchas los esperaban a la salida de uno de los principales accesos del aeropuerto pero por allí únicamente pasaron algunos miembros de la utilería. Los futbolistas por su parte realizaron el trámite de migraciones en una base militar cercana al aeropuerto y se subieron a un micro rumbo a Barra de Tijuca donde concentrarán en la previa del partido.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MINUTOUNOCOM: Boca viaja hoy a Río de Janeiro para disputar la final de la Copa LibertadoresEl plantel del Xeneize entrena por la mañana en Ezeiza y luego se subirá a un chárter con destino a la Ciudad Maravillosa para ir en búsqueda de la Gloria Eterna.

Fuente: minutounocom | Leer más ⮕

PERFILCOM: Copa Libertadores: Boca viaja a Río de Janeiro para la finalRomán Iucht - Final de la Copa Libertadores - 1/01

Fuente: perfilcom | Leer más ⮕

MINUTOUNOCOM: Boca ya está en Río de Janeiro para disputar la final de la Copa LibertadoresEl plantel entrenó por la mañana en Ezeiza y luego viajó en un chárter hacia la Ciudad Maravillosa para ir en búsqueda de la Gloria Eterna.

Fuente: minutounocom | Leer más ⮕

DIARIOOLE: Boca, rumbo a Río de Janeiro con la ilusión de la Séptima LibertadoresLa delegación xeneize compuesta por 30 futbolistas para la final ante Fluminense.

Fuente: DiarioOle | Leer más ⮕

PAGINA12: Copa Libertadores: hinchas de Boca denunciaron agresiones en CopacabanaUn grupo de alrededor de 30 hinchas de Boca que ya se encuentra en Río de Janeiro aguardando la final copera con Fluminense denunció que fue agredido y asaltado por hinchas del club carioca mientras se encontraban en una playa de Copacabana.|...

Fuente: pagina12 | Leer más ⮕

MINUTOUNOCOM: El 11 de Boca que probó Jorge Almirón para la final de la Copa LibertadoresEl entrenador, que puede cambiar su futuro luego del partido ante Fluminense, termina de pulir detalles para el gran partido en el Maracaná.

Fuente: minutounocom | Leer más ⮕