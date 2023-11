Boca está en Río para la final con Fluminense: la probable formación para el sábado

La delegación llegó a bordo de un ómnibus negro dispuesto por la Conmebol que ingresó al playón de estacionamiento del hotel rodeado por unos mil hinchas boquenses que dieron rienda suelta a su alegría y cantaron como en un estadio, preanunciando lo que se seguirá viviendo hasta el sábado en diversos puntos de Río de Janeiro.

Entre los dirigentes que viajaron esta tarde se observó la presencia del presidente Jorge Ameal, el vicepresidente Juan Román Riquelme, y el secretario Ricardo Rosica. Darío Benedetto hizo trabajos diferenciados (no está bien pero irá al banco de suplentes) y en la práctica de hoy Almirón paró el mismo equipo del martes, pero con Luca Langoni en lugar de Barco, aunque el “Colorado” será titular ante Fluminense.🔴 En juego: Racing empata con Defensa y Justicia y Belgrano lo disfruta

En cuanto a la actividad de Boca en Río de Janeiro , está previsto que mañana y el viernes se entrene en horario matutino en el predio del Vasco da Gama, ubicado a cuatro kilómetros (a poco más de cinco minutos en autobus desde el hotel) de donde estará la delegación argentina.

El predio de entrenamiento del Vasco da Gama, que fue destinado por la Conmebol para Boca, no es muy grande, tiene dos campos de entrenamiento y cuenta con toda la estructura necesaria como para que el equipo de Almirón pueda trabajar sin inconvenientes.

