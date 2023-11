Bigbox: personalización y nuevas soluciones en regalos de experiencias

Personalización, customización, soluciones a medida: todos los planes de Bigbox van en el mismo sentido. La empresa de regalos de experiencias que nació hace 14 años cobró fuerza tras la pandemia y hoy con André Parisier como nuevo líder -hasta hace un año y medio el número uno era su hermano, Gastón Parisier que ahora preside el board- tienen en agenda, no solo sumar otros mercado, sino ofrecer nuevas soluciones y lanzar un programa de fidelización.

La firma, que espera facturar este año entre u$s 28 y u$s 30 millones, emplea a 200 personas y está en Uruguay, Perú, Chile y México. Además, en España tienen una operación de investigación de mercado. 'No somos un marketplace, somos una plataforma curada que buscamos lugares, experiencias que definen la cultura de los lugares donde operamos', asegura en charla con El Cronista, André Parisier en medio de los agitados días de su temporada alta. 'Octubre, noviembre y diciembre representan el 50% de nuestras ventas', cuenta.En octubre, 5





