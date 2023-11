¡Betis y Getafe hicieron 12 goles en Copa del Rey!

) viajó a Almendralejo (en la provincia de Badajoz) y no tuvo piedad de un conjunto como Hernán Cortés que juega en la Primera División Extremeña (Sexta División)Tres de Rodrigo Sánchez, cuatro de Willian José, uno de Luiz Henrique, dos de Abde Ezzalzouli, uno de Marc Roca y el restante de Assane Diao. Enrique Márquez señaló el gol del honor en el bando local.

Cinco se anotaron en el PT y siete en el restante. La ambición deportiva de la visita fue reprobada por los locales, con silbidos de parte de los hinchas.Gianni Infantino confirmó que el Mundial 2034 se jugará en Arabia Saudita

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MINUTOUNOCOM: Copa de la Liga: Sarmiento y San Lorenzo igualaron sin goles en JunínEl 'Verde' necesitaba una victoria para afianzarse en la lucha por la permanencia, mientras que el 'Ciclón' se mantiene fuera de la zona de clasificación a la Copa Libertadores.

Fuente: minutounocom | Leer más ⮕

TYCSPORTS: Central Córdoba vs. Unión, por la Copa LPF: formaciones, hora y dónde ver en vivoEste martes, en Santiago del Estero, el Ferroviario recibe al Tatengue desde las 21 horas, en el Estadio Único Madres de Ciudades por la fecha 11 de la Copa LPF.

Fuente: TyCSports | Leer más ⮕

MINUTOUNOCOM: El 11 de Boca que probó Jorge Almirón para la final de la Copa LibertadoresEl entrenador, que puede cambiar su futuro luego del partido ante Fluminense, termina de pulir detalles para el gran partido en el Maracaná.

Fuente: minutounocom | Leer más ⮕

TYCSPORTS: Tigre vs. Godoy Cruz, por la Copa LPF: horario, formaciones y cómo ver en vivoEste martes en el Estadio José Dellagiovanna, por la fecha 11, el Matador buscará sumar de a tres para salir de la zona de descenso ante un entonado Tomba que quiere ser líder de la zona B. Conocé lo que debés saber del duelo que iniciará a las 19.

Fuente: TyCSports | Leer más ⮕

PAGINA12: Copa Libertadores: hinchas de Boca denunciaron agresiones en CopacabanaUn grupo de alrededor de 30 hinchas de Boca que ya se encuentra en Río de Janeiro aguardando la final copera con Fluminense denunció que fue agredido y asaltado por hinchas del club carioca mientras se encontraban en una playa de Copacabana.|...

Fuente: pagina12 | Leer más ⮕

MINUTOUNOCOM: La sorpresiva lista de convocados de Boca para la final de la Copa LibertadoresEl entrenador Jorge Almirón tomó una inesperada decisión de cara al encuentro de este sábado 4 de noviembre ante Fluminense en el Maracaná.

Fuente: minutounocom | Leer más ⮕