Beatriz Sarlo negó haber rubricado el documento en apoyo a Sergio Massa junto a personajes de la cultura

Luego de que se difundiera el petitorio que con firmas de personajes de la cultura nacional en apoyo al candidato presidencial Sergio Massa para el balotaje del próximo 19 de noviembre, Beatriz Sarlo, cuyo nombre también aparece al pie de tal carta, negó esta mañana haberla rubricado.

“Un amigo me dijo ‘te puse tu firma en ese documento’. Cuando le pregunté por qué lo hizo, me dijo que le pareció que iba a estar de acuerdo”, contó la escritora. “No estoy del todo de acuerdo con el documento”, agregó. No es la primera que reconoce no haber participado. El lunes, la cantante Lali Espósito salió a aclarar lo mismo.

