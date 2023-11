Balotaje: Massa viene a Córdoba con anuncios y trae la tarjeta Sube

Hay negociaciones reservadas entre el municipio riocuartense y el secretario de Transporte de la Nación, el riocuartense Marcos Farina, para la firma del convenio.que es “muy probable” que se firme el convenio por la Sube, que podría incluir a otras ciudades, como Villa María y San Francisco.

La puesta en funcionamiento de la Sube en Río Cuarto no sería el único anuncio que Massa hará en la capital alterna. Junto al ministro de Economía, también llegará la secretaria de Energía, Flavia Royón. Se prevé que la funcionaria oficialice alguna medida de su área en Río Cuarto.

Según fuentes massistas, probablemente tenga que ver con la producción lechera, ya que James Craik está ubicada en plena cuenta lechera. Hasta este miércoles por la noche no estaba confirmado el lugar, pero sería un espacio para más de cinco mil personas.

“Hay otro clima en Córdoba luego de las elecciones del 22 de octubre. El teléfono le estalla a ‘Juanjo’. Por eso vamos a hacer un acto multitudinaria”, aseguró uno de los colaboradores más cercanos del principal operador massista en Córdoba.

