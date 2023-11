Balotaje: Jorge Macri rompió el silencio y dio las razones sobre su postura dentro de Juntos por el Cambio

' Jorge Macri resaltó los éxitos de JxC en las elecciones realizadas en el transcurso del año, mencionando que el espacio político ganó en varias jurisdicciones, incluyendo las gobernaciones de Santa Fe, Mendoza, San Juan y Chubut, entre otras. El alcalde porteño electo también dejó claro que Juntos por el Cambio debe jugar un papel fundamental en el caso de que Sergio Massa o Javier Milei asuman la presidencia.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PERFILCOM: Macri presiona a Jorge Macri y Diego Santilli, pero estos marcan la canchaEl expresidente quiere que respalden a Javier Milei como buena parte del PRO. El excandidato a gobernador bonaerense lo haría a fines de esta semana, pero el jefe de Gobierno porteño electo esperaría al cierre de campaña. Las consecuencias que afrontan.

Fuente: perfilcom | Leer más ⮕

PAGINA12: Macri continúa con su tarea de demoler a todo Juntos por el CambioHabló en su canal de noticias preferido desde donde profundizó su enfrentamiento con radicales y exaliados del PRO. Ahora dice que él debía haber sido el candidato.

Fuente: pagina12 | Leer más ⮕

PAGINA12: Gobernadores de Juntos por el Cambio toman distancia del pacto Macri-MileiLa promesa de Mauricio Macri y Patricia Bullrich de sumarle nuevos apoyos partidarios a Javier Milei de cara al balotaje contra Sergio Massa se empieza a resquebrajar. El gobernador electo de Chubut, Ignacio Torres, advirtió este martes que está...

Fuente: pagina12 | Leer más ⮕

AGENCIATELAM: Jorge Macri evitó pronunciarse sobre si respaldará a Milei en el balotajeEl electo jefe de Gobierno porteño se diferenció de su primo y ex presidente Mauricio Macri, en la alianza que promovió con LLA, y no tomó una postura clara en relación a los comicios del 19 de noviembre. No voy a ser la excusa ni la razón para que se rompa JxC , aseguró.

Fuente: AgenciaTelam | Leer más ⮕

MINUTOUNOCOM: Jorge Macri eludió referirse a si apoyará a Javier Milei en el balotajeAunque destacó que siempre ha estado 'enfrentado al kirchnerismo', el jefe de Gobierno porteño electo sostuvo que se pronunciará 'más adelante' al respecto.

Fuente: minutounocom | Leer más ⮕

MINUTOUNOCOM: Jaime Durán Barba destruyó a Macri y Milei: 'El cambio es una palabra vacía'El exasesor político de Juntos por el Cambio se despachó contra el expresidente y su estrategia electoral de cara al balotaje.

Fuente: minutounocom | Leer más ⮕