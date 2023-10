Balotaje 2023: “Si Antonia me dice eso, palabra sagrada”, la revelación de Macri sobre el apoyo a Milei

este viernes en una entrevista radial y se refirió a la encarnizada interna que se vive en Juntos por el Cambio.

El líder del PRO llamó a votar por el candidato de La Libertad Avanza Javier Milei, al tiempo que acusó a dirigentes radicales de “transar” con el kirchnerista Sergio Massa de Unión por la Patria.En medio de todas las declaraciones que hizo desde el punto de vista político y que desataron un vendaval de repercusiones, Macri dio a conocer un particular diálogo que mantuvo con su hija.

“Papá, no hay alternativa, tenés que apoyar a Milei”, fue la frase que convenció, según sus propias palabaras, a Mauricio Macri de apoyar al libertario. “Para mi sorpresa, Antonia me dijo ‘papá, no hay alternativa. tenés que apoyar a milei’. Si Antonia me dice eso, para mí es palabra sagrada”, aseguró Macri en una entrevista con radio Mitre.“El que lidera el cambio es Milei, y tenemos que tener la humildad de reconocer que él es el que tiene que liderar. Apoyar sin nada a cambio”, enfatizó el exmandatario. headtopics.com

En este sentido, sentenció: “Sabiendo las diferencias que tenemos, que se seguirán discutiendo en el Congreso, pero es el único camino que tiene Argentina, seguir por lo mismo es resignarnos a lo que hemos vivido”.

En diálogo con radio Mitre, Macri rompió el silencio por primera vez, luego de la derrota de su candidata, Patricia Bullrich, en las elecciones generales del domingo.“Hay gente que le gusta ningunear y ponerse por encima de los demás. Bullrich ganó la interna a un conjunto de dirigentes importantes”, consideró.Dijo que el radicalismo arregló con el oficialismo “en contra del interés de la mayoría de los argentinos”. headtopics.com

Leer más:

LAVOZcomar »

Qué pasa si no voté en las elecciones anteriores: ¿Puedo votar en el balotaje 2023?El Código Electoral prevé multas para quienes se ausenten sin justificativo.Qué dice la ley. Leer más ⮕

Elecciones 2023: qué dicen las primeras encuestas sobre el balotaje entre Sergio Massa y Javier MileiLa victoria de Massa en las elecciones generales derivó en una segunda vuelta que disputará con el líder de La Libertad Avanza, Javier Milei. Los datos de las primeras encuestas publicadas. Leer más ⮕

Elecciones 2023: qué pasa con el voto en blanco en el balotajeArgentina irá a una segunda vuelta para elegir al nuevo Presidente. El criterio establecido por la Cámara Nacional Electoral cambia en este caso. Leer más ⮕

Última licitación de deuda antes del balotaje: cuántos pesos le faltan al Tesoro para cubrir 2023El Tesoro buscará renovar vencimientos por $ 505.000 millones que están en manos privadas, con bonos de cobertura. El mercado descuenta acompañamiento. La próxima parada: el martes siguiente a la segunda vuelta. Leer más ⮕

Elecciones 2023: cómo se contabiliza el voto en blanco en el balotajeEl próximo 19 de noviembre se disputará el balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei. Acá, qué es el voto en blanco y cuál es la diferencia del conteo entre el balotaje, las Paso y las generales. Leer más ⮕

Balotaje Elecciones 2023: la campaña de Sergio Massa y Javier Milei, minuto a minutoLos candidatos de Unión por la Patria y La Libertad Avanza se preparan para la votación decisiva. Sus propuestas, la búsqueda de votos, los preparativos para el debate y el posicionamiento de Juntos por el Cambio y el resto de las fuerzas políticas. Leer más ⮕