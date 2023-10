Avelluto calificó a Bullrich como una pésima candidata y subrayó: Mi límite es Milei

Así lo expuso el exministro de Cultura del gobierno de Mauricio Macri, quien señaló que, además de haber tenido"una pesima cámpaña", con el apoyo al libertario para el balotaje"se abandonaron los valores del PRO".Pablo Avelluto disconforme con la campaña y la decisión de Bulllrich / Foto: Victoria Egurza.

“La conferencia de Patricia Bullrich me cayó pésimo, me pareció que se abandonaron los valores del PRO por los que me sumé hace diez años" , señaló Avelluto en una entrevista para Radio con Vos, respecto de las declaraciones que dio Bullrich el miércoles, donde apoyó al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei."Pensé durante la campaña electoral que nosotros estábamos en contra de Milei y fue lo que se dijo, de manera tal que tomé la decisión de actuar en base a mis convicciones y votar en blanco.

"Perdimos las elecciones por paliza, tuvimos una pésima candidata y una pésima campaña. En lugar de ver cómo nos subimos al colectivo de Milei por la puerta de atrás, deberíamos estar pensando por qué perdimos""esperaba estos resultados porque la campaña fue un desastre. headtopics.com

"Dentro de JxC siempre hubo un sector de derecha. En 2019, los más reaccionarios y antikirchneristas fueron tomando más visibilidad acusando a quienes llaman despectivamente 'los tibios' -a quienes tenemos una vocación más moderada- de responsables del fracaso del gobierno de (Mauricio) Macri", marcó.

"Yo no vine a la política para terminar con el kirchnerismo como planteó erróneamente y de un modo casi antidemocrático Patricia Bullrich. headtopics.com

