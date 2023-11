Aumento de precios en empresas de capitales mexicanos

En las empresas, ambas de capitales mexicanos, aseguran que, caídos los acuerdos de precios de Massa, manejarán las subas, que se dan en toda la gama de productos. Se suman así a un pelotón de 10 gigantes de la alimentación que subieron ayer un 50 por ciento.El fenómeno de las empresas que, ante la señal del presidente electo Javier Milei de liberar precios de la economía, decidieron adelantar subas muy fuertes, se pone cada vez más complejo.

En un escenario inflacionario de gravedad que queda de la gestión del ministro Sergio Massa, la liberalización del libertario amenaza con un escenario de desboque total de los valores en las góndolas. A las subas de hasta 50 por ciento quereportó en buena parte de los fabricantes de consumo masivo, se sumó un golpe de las dos marcas más importantes de panificados que venden en góndola. , propiedad de capitales mexicanos y dueñas del 80 por ciento de la góndola del sector, enviaron a los supermercados listas con aumentos de hasta el 140 por ciento en toda su gama de producto





