Atlético de Madrid vs. Alavés en vivo: cómo verlo, horario y TV

Seguí en vivo todas las incidencias del partido entre Atlético de Madrid vs. Alavés correspondiente a la fecha 11 de La Liga de España. Podrá ser visto a partir de las 17:00hs. en el estadio Cívitas Metropolitano, en Madrid el domingo 29 de octubre.

No te pierdas todas las novedades del encuentro en vivo entre Atlético de Madrid vs. Alavés en el minuto a minuto, solo por TyC Sports.Hora de Atlético de Madrid vs. AlavésTe puede interesar

Atlético de Madrid vs. Alavés en vivo: cómo verlo, horario y TVAtlético de Madrid y Alavés se enfrentarán por La Liga de España el domingo 29 de octubre. El partido se jugará a las 17:00hs. Seguilo en vivo. Leer más ⮕

Colón vs. Atlético Tucumán por la Copa de la Liga: horario, formaciones y TVDesde las 14 de este domingo, el Sabalero recibe al Decano en Santa Fe por la fecha 11 de la Copa de la Liga Profesional 2023. Leer más ⮕

Colón vs Atlético Tucumán, por la Copa de la Liga Profesional: minuto a minuto, en directoSe miden en Santa Fe con el Sabalero obligado a un triunfo para intentar salir de la zona de descenso de la tabla anual.Televisa TNT Sports. Leer más ⮕

Barcelona vs. Real Madrid, por La Liga: hora, dónde ver en vivo y formacionesEste sábado en el Estadio Olímpico de Montjuic, el elenco culé y el Merengue se enfrentan en una nueva edición del clásico más importante del fútbol español. Conocé lo que debés saber del duelo que iniciará a las 11.15. Leer más ⮕

Barcelona vs. Real Madrid, por La Liga: hora, dónde ver en vivo y formacionesEste sábado en el Estadio Olímpico de Montjuic, el elenco culé y el Merengue se enfrentan en una nueva edición del clásico más importante del fútbol español. Conocé lo que debés saber del duelo que iniciará a las 11.15. Leer más ⮕

Barcelona vs Real Madrid, por la Liga de España: minuto a minuto, en directoEl equipo de Carlo Ancelotti necesita un triunfo para recuperar la punta.Los de Xavi se encuentran en el tercer lugar.Mick Jagger y Ron Wood estarán en el estadio. Leer más ⮕