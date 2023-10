Athletico Paranaense vs. São Paulo en vivo: cómo verlo, horario y TV

Seguí en vivo todas las incidencias del partido entre Athletico Paranaense vs. São Paulo correspondiente a la fecha 30 de Brasileirão. Podrá ser visto a partir de las 16:00hs. en el estadio Ligga Arena, en Curitiba el domingo 29 de octubre.

No te pierdas todas las novedades del encuentro en vivo entre Athletico Paranaense vs. São Paulo en el minuto a minuto, solo por TyC Sports.Hora de Athletico Paranaense vs. São Paulo

Athletico Paranaense vs. São Paulo en vivo: cómo verlo, horario y TVAthletico Paranaense y São Paulo se enfrentarán por Brasileirão el domingo 29 de octubre. El partido se jugará a las 16:00hs. Seguilo en vivo. Leer más ⮕

