Atenas de Rio Cuarto vs. Sp. Peñarol (SJ) en vivo: cómo verlo, horario y TV

Seguí en vivo todas las incidencias del partido entre Atenas de Rio Cuarto vs. Sp. Peñarol (SJ) correspondiente a la zona 2 - fecha 36 de Federal A de Argentina. Podrá ser visto a partir de las 14:00hs. en el estadio 9 de Julio, en San Francisco el domingo 29 de octubre.

No te pierdas todas las novedades del encuentro en vivo entre Atenas de Rio Cuarto vs. Sp. Peñarol (SJ) en el minuto a minuto, solo por TyC Sports.En qué estadio jugarán Atenas de Rio Cuarto vs. Sp. Peñarol (SJ)

Atenas de Rio Cuarto vs. Sp. Peñarol (SJ) disputarán el partido en el estadio 9 de Julio, en donde Atenas de Rio Cuarto jugará de local.Recibí las últimas noticias de Federal A ¡y más!

Atenas de Rio Cuarto vs. Sp. Peñarol (SJ) en vivo: cómo verlo, horario y TVAtenas de Rio Cuarto y Sp. Peñarol (SJ) se enfrentarán por Federal A de Argentina el domingo 29 de octubre. El partido se jugará a las 14:00hs. Seguilo en vivo. Leer más ⮕

