Atenas, de local, pelea de atrás contras Amancay de La Rioja

Se acercó el equipo del Negro Peirone con apuestas individuales, pero no estuvo certero en los triples (2/8) y los riojanos, con 5/9, se quedaron con el primer segmento 21-19. Amancay vino al Cerutti a hacer su juego, con las ideas bien claras, respetando el libreto, y con paciencia, fue superior a Atenas. Usó menos el tiro de tres la visita y siguió vulnerando a la endeble marca del elenco de barrio General Bustos.

Con las penetraciones de Maxi Araujo y con Roquez Johnson “pescando” algunos rebotes ofensivos, se mantuvo cerca el Verde (31-33) a tres minutos del cierre del segundo segmento. Pero el equipo de La Rioja, con el juego destacado de Wilfredo Álvarez (12 puntos en la primera mitad), se fue al descanso con la máxima parcial: 45-36.

Lo nuevo en la NBA: arranca "la Copa", el torneo dentro de la fase regular de la Liga de las Estrellas

