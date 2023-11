Atenas, con esfuerzo pleno y recién en el final, superó a Amancay de La Rioja por la Liga Argentina

Tanto le costó que cuando le faltaban 2′43 para terminar el encuentro pasó al frente por primera vez. Siempre luchó de atrás ante un conjunto riojano que supo siempre a que jugar. Atenas, con el peso de sus individualidades festejó, con Manuel Alonso como goleador con 20 puntos, seguido por Lucas Arn con 16 y Roquez Johnson aportando 12 tantos.

Se acercó el equipo del Negro Peirone con apuestas individuales, pero no estuvo certero en los triples (2/8) y los riojanos, con 5/9, se quedaron con el primer segmento 21-19. Con las penetraciones de Maxi Araujo y con Roquez Johnson “pescando” algunos rebotes ofensivos, se mantuvo cerca el Verde (31-33) a tres minutos del cierre del segundo segmento.

Con un buen pasaje defensivo y atacando el aro rival, con las penetraciones y con descargas para Juan Cruz Oberto, Atenas arrancó el tercer episodio con un 7-0 en dos minutos para achicar 43-45. Pero respondió rápido Álvarez, el mejor de Amancay en la fría noche cordobesa.

Atenas lo empató en dos minutos del segmento final, en 62, con otro triple de Alonso. Y repitió en 68, con un doble del santafesino. Pero siempre respondió Amancay.

