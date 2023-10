At. Germinal vs. Sol de Mayo (Viedma) en vivo: cómo verlo, horario y TV

Seguí en vivo todas las incidencias del partido entre At. Germinal vs. Sol de Mayo (Viedma) correspondiente a la zona 1 - fecha 36 de Federal A de Argentina. Podrá ser visto a partir de las 15:00hs. en el estadio At. Germinal, en Rawson el domingo 29 de octubre.

No te pierdas todas las novedades del encuentro en vivo entre At. Germinal vs. Sol de Mayo (Viedma) en el minuto a minuto, solo por TyC Sports.En qué estadio jugarán At. Germinal vs. Sol de Mayo (Viedma)

At. Germinal vs. Sol de Mayo (Viedma) disputarán el partido en el estadio At. Germinal, en donde At. Germinal jugará de local.Recibí las últimas noticias de Federal A ¡y más!

At. Germinal vs. Sol de Mayo (Viedma) en vivo: cómo verlo, horario y TVAt. Germinal y Sol de Mayo (Viedma) se enfrentarán por Federal A de Argentina el domingo 29 de octubre. El partido se jugará a las 15:00hs. Seguilo en vivo. Leer más ⮕

