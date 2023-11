Así quedaron las tablas de posiciones de la Copa de la Liga Profesional 2023, tras la fecha 11

Concluyó este miércoles la fecha 11 de la Copa de la Liga Profesional 2023 y los líderes de cada uno de los grupos son River Plate, que estiró a cuatro puntos su ventaja sobre Independiente gracias al triunfo 2 a 1 ante Gimnasia de La Plata, y Belgrano de Córdoba, que perdió el invicto tras caer 2 a 0 frente a Lanús en condición de visitante. Sus perseguidores en la zona B, Godoy Cruz y Central Córdoba, tienen la misma cantidad de puntos que el Pirata -18-, pero poseen peor diferencia de gol (+5 para los cordobeses, +4 para los mendocinos y 0 para los santiagueños).

