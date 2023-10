Así operaba Zaira Nara dentro del Bailando para sacar a quien no le convenía, según Ángel de Brito: '“Bajaste gente. No te hagas la tonta'

Luego de que Zaira Nara decidiera renunciar al streaming del Bailando (América) por el desafortunado comentario de Charlotte Caniggia que Coti Romero reveló en plena transmisión, se desató la guerra frontal entre Ángel de Brito y la hermana de Wanda a través de Twitter. El conductor aseguró que, tras el escándalo, ella pidió que bajaran a la ex Gran Hermano del concurso.

Además, Ángel de Brito reiteró que lo mismo intentó hacer Zaira con la ex Gran Hermano, y la negativa de la producción fue lo que impulsó su salida de la pista más famosa del país. “Cuando pasa todo esto, Zaira habla con los dueños de la marca y dice ‘De esta manera no continúo, si está esta piba ahí (por Coti), no vuelvo más’”, comentó.

