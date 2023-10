Así despidieron los famosos a Matthew Perry, el actor cómico de Friends

Hollywood y el mundo se encuentran en pleno luto tras la muerte de Matthew Perry. El actor de 54 años, que saltó a la fama internacional tras su paso por 'Friends', falleció este sábado 28 de octubre, según informó el medio 'TMZ'.

com%2Fp%2FCy9u6gSxSK6%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABOzGV8yzsutcBBLwZCDG8T7s1XuwcFdWRsm3XnZCWOEj9hvycyJpaHLTZA8Mq11OTXzncbhDF0ZAZBrOqKVFScRqh8D5OQW1FjZCBrRQoVVwB9jkeAusFX2YqRjKbQfgWv81BLZBDwcvbdxJUxdpPF4A9P1SsMMHKtItzbsEzuFpEQZDZD View this post on Instagram A post shared by MaggieWheeler_official (@maggiewheeler_official) Luego de ella, otra de las famosas actrices que se despidió de Matthew fue Julia Roberts.

