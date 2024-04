Argentina y otras selecciones sudamericanas no jugarán amistosos en la fecha FIFA

Este fin de semana se jugará una nueva fecha FIFA en todo el mundo, pero la selección argentina femenina programó ningún amistoso en este período. Luego de la participación de la selección femenina en la Copa de la Oro de la Concacaf, habrá descanso para el combinado nacional, que luego de mucho tiempo no utilizará la fecha Fifa disponible para sumar rodaje. Argentina no es la única selección de Sudamérica que no aprovechará la fecha FIFA.

Lo mismo ocurre con Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia que tampoco tendrán partidos. Por otra parte, Brasil jugará la She Believes Cup, el certamen amistoso en el que participará junto a Estados Unidos, Canadá y Japón. Siguiendo con otras selecciones del continente, Venezuela, disputará dos amistosos en su país ante Panamá, mientras que México se cruzará primero con Colombia y luego con Australia en suelo estadounidense. Las cafeteras, además del encuentro contra las mexicanas, también se medirán ante Guatemal

Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:



LAVOZcomar / 🏆 5. in AR

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Qué hace Lionel Messi mientras sus compañeros de la Selección argentina se entrenan para los amistososEl capitán tiene una lesión en el isquiotibial de la pierna derecha y se perderá los duelos ante El Salvador y Costa Rica.

Fuente: todonoticias - 🏆 2. / 96 Leer más »

Triunfo de la Selección Argentina en su primer amistoso de la Fecha FIFALa Selección Argentina ganó su primer amistoso en la Fecha FIFA con goles de Cristian Romero, Enzo Fernández y Giovani Lo Celso. El próximo partido será contra Costa Rica.

Fuente: DiarioOle - 🏆 11. / 63 Leer más »

Sin Messi, el propio récord que la Selección Argentina puede superar en la doble fecha FIFALos campeones del mundo, sin Lionel Messi, enfrentarán a El Salvador y Costa Rica en Estados Unidos como líderes del ranking global.

Fuente: TyCSports - 🏆 14. / 51 Leer más »

Mundial 2030: una comitiva de la FIFA inspeccionó cuatro predios en ArgentinaDirigentes de la casa madre del fútbol mundial estuvieron en Argentina para recorrer distintos campos de entrenamientos pensando en la edición centenaria del Mundial.

Fuente: TyCSports - 🏆 14. / 51 Leer más »

Una comitiva de la FIFA inspeccionó Argentina de cara al Mundial 2030Este miércoles hará lo mismo en Uruguay, otro de los países que serán anfitriones de la cita mundialista.

Fuente: telefenoticias - 🏆 9. / 68 Leer más »

La AFA apeló ante la FIFA la sanción de reducción de aforo para la Selección ArgentinaLa dirigencia no quiere bajar a la mitad el público ante Chile en septiembre, por las Eliminatorias, como determina el fallo del organismo por irregularidades en varios partidos, incluido el escándalo en Brasil.

Fuente: TyCSports - 🏆 14. / 51 Leer más »