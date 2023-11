Argentina se enfrenta a Uruguay en su primera prueba tras ser campeona del mundo

Argentina tiene su primera prueba de fuego tras ser campeona del mundo en Qatar 2022. Los dirigidos por Lionel Scaloni se enfrentan este jueves en La Bombonera a Uruguay que llega como su escolta en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.El último partido de los campeones del mundo en 2023 en casa se disputa con arbitraje del colombiano Wilmar Roldán y será transmitido por la TV Pública y TyC Sports.Min.

32 - Manuel Ugarte se pierde el próximo partido El mediocampista uruguayo del Paris Saint-Germain de 22 años fue amonestado por una infracción sobre Rodrigo De Paul y llegó al límite de tarjetas amarillas. Por eso no estará a disposición de Marcelo Bielsa para el partido del próximo martes frente a Bolivia en el estadio Centenario de Montevideo. Min. 27 - Uruguay está mejor: se lo perdió De La Cruz Como hace mucho tiempo no sucedía con la Selección Argentina Uruguay llega con peligro al arco del Dibu Martínez y el que tuvo una clara ocasión de abrir el marcador en este caso fue el futbolista de Rive

