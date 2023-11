Argentina se enfrenta a Uruguay en su primer partido después de ganar el Mundial

Argentina tiene su primera prueba de fuego tras ser campeona del mundo en Qatar 2022. Los dirigidos por Lionel Scaloni se enfrentarán hoy en La Bombonera a Uruguay que llega como su escolta en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.El último partido de los campeones del mundo en 2023 en casa se disputa desde las 21 con arbitraje del colombiano Wilmar Roldán y será transmitido por la TV Pública y TyC Sports.

La tribuna de Uruguay repleta de hinchas En la tercera bandeja de La Bombonera unos 1500 fanáticos de La Celeste están agrupados por una fila de efectivos de seguridad privada. Los dirigidos por Marcelo Bielsa llegan como escoltas de Argentina en las Eliminatorias y sus hinchas se hacen sentir en el duelo de cantos en la previa. ¡Equipos confirmados para jugar en La Bombonera! Tal como se preveía Julián Álvarez y Nicolás González serán titulares en el seleccionado argentino mientras que en el conjunto charrúa jugará Matías Viña en el lugar de José María Giméne

DİARİOOLE: Selección Argentina, hoy EN VIVO: conferencia de prensa de Scaloni y posible formación vs. Uruguay'¿Si Messi será titular? La respuesta es fácil: si está para jugar, jugará. Y jugará hasta que él levante la mano (pida el cambio)' 🇦🇷 Lionel Scaloni en conferencia de prensa

PAGİNA12: La Selección Argentina juega su último partido del año en el país ante UruguayLa Selección Argentina jugará este jueves ante Uruguay en La Bombonera su último partido del año en el país. Los campeones del mundo que capitanea Lionel Messi y dirige Lionel Scaloni lideran con puntaje ideal (doce puntos sobre doce) y valla invicta las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026.

DİARİOOLE: Conferencia de Scaloni previo a Uruguay"Son estadísticas. Están para romperse o quedan en nada. Están buenas y quedan para la historia, pero algunas cambian y es positivo. Más allá de la racha, ojalá hagamos un buen partido y ganar" "No hablamos, hay varios chicos que no están. Hoy somos 22 jugadores de campo y hay que dejar afuera a cuatro. Son decisiones difíciles que hay que tomar" "En River estábamos bien y el campo de juego estaba bien, pero corríamos riesgo de jugar ahí. Estamos contentos de jugar en Boca" "Tomaremos la decisión en lo que creamos para el partido. Sabemos que pueden jugar juntos, pero para este partido no creo que lo hagan" "El que no quiere entender la realidad. Alguno lo hace para debatir un poco, pero no creo que tenga debate. No lo entiendo. Si todo el mundo diría 'el mejor, el mejor' no habría debate" "Esta Selección ya demostró de que está a la altura de jugar contra cualquier rival. Después se puede ganar o no

PAGİNA12: Scaloni no confirma el equipo para el duelo ante UruguayLionel Scaloni no ha confirmado la formación del equipo que enfrentará a Uruguay en las Eliminatorias Sudamericanas . La idea es que Lionel Messi juegue los dos partidos de esta ventana.

CLARİNCOM: Prueba de fuego para la Scaloneta contra UruguayLa Selección de Argentina se enfrenta a Uruguay en un partido crucial para la Scaloneta. Marcelo Bielsa comanda a un duro contrincante y Lionel Scaloni exige que los jugadores estén al 100% físicamente.

