Argentina registra un brote histórico de dengue y el costo de la vacuna aumenta

📆 3/4/2024 22:34:00

Argentina registra un brote histórico de casos de dengue, algunos causando incluso hasta la muerte. Los mosquitos están a la orden del día y no da tregua en el país, sobre todo, en la provincia de Buenos Aires, donde varios municipios se encuentran bajo alerta epidemiológica. Ante esta situación alarmante, además de las medidas de prevención conocidas como descacharrar y usar repelente, toma protagonismo la vacunación contra la enfermedad, para disminuir la gravedad de la infección y los riesgos de hospitalización, pero el problema es el valor del mercado: en tan solo cinco meses, cada dosis pasó de costar $37.500 a $71.293, un aumento del 90,11%. Es de suma importancia resaltar que la vacuna contra el dengue no forma parte del Calendario Nacional de Vacunación y el Ministerio de Salud de la Nación no piensa incorporarla

