Argentina pierde la candidatura a la presidencia del Consejo Ejecutivo de la UNESCO

Argentina perdió este miércoles la posibilidad de que su embajadora ante la UNESCO Marcela Losardo pudiera ganar uno de los cargos más importantes de esta institución de la ONU que representa a la educación la cultura y la paz. Ser la presidente del Consejo Ejecutivo de la UNESCO el cargo más relevante del organismo después de su directora la francesa Andrey Azoulay.

Una candidatura que se ganó la ex ministra de justicia argentina y a la que acaba de renunciar “por el contexto político del país”. La reemplazará la candidata de Brasil Paula Alves de Souza en su lugar en la votación del próximo viernes.“Sobre la decisión de retirar la candidatura a la Presidencia del Consejo Ejecutivo de la UNESCO para el período 2023-2025 se deja constancia que la misma me había sido ofrecida era de carácter personal no representaba al país sino que era un reconocimiento a la labor realizada y a mis cualidades personales siendo de carácter honorífic





