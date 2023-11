Argentina gana históricamente en el Maracaná

Los futbolistas defendieron a la gente de la represión policial, amagaron con no jugar y después dejaron la vida para una victoria que quedará en la historia. Argentina ganó la batalla del Maracaná.

Con personalidad, incluso desde antes de empezar el partido cuando los jugadores salieron a defender a los hinchas golpeados por la policía, la Selección campeona del mundo mostró su estirpe y su grandeza para llevarse un triunfo tan importante como histórico: nunca, en más de 50 partidos jugados en su tierra, Brasil había perdido por Eliminatorias. Hasta que llegó la Scaloneta y, una vez más, cambió la historia. Argentina no jugó un gran partido pero mostró personalidad para defender, tuvo muy buenos pasajes manejando la pelota y aprovechó su oportunidad. Del equipo de Diniz se extrañaron las ausencias de Casemiro, Neymar y Vinicius y, sobre todo, el buen juego que le permitía ostentar el récord de no haber perdido nunca en las Eliminatorias. Pero antes de eso, hubo varios capítulos que merecen ser contado





