Argentina busca actualizar regulaciones de semillas para volverse competitiva en el mercado agrícola

Con el objetivo de actualizar las regulaciones que rigen para la tecnología de las semillas patentadas, la Argentina buscará una medida que le permita volverse competitiva ante las potencias en el mercado agrícola. La intención del gobierno nacional es actualizar las regulaciones vigentes en relación a la tecnología de semillas patentadas para lograr que la Argentina se vuelva competitiva en un mercado gobernado por potencias como Brasil y Estados Unidos.

Para liberalizar la economía, empresas de semillas como Syngenta Group Co. Ltd., Corteva Inc. y Bayer AG podrían cobrar regalías a los agricultores. Eso llevaría inversiones a Argentina y le daría a la nación acceso a las semillas genéticamente modificadas más recientes. Una ley arcana que data de la década de 1970 protege a los agricultores de tener que pagar tarifas anuales a las empresas de semillas. Como resultado, se han quedado atrás mientras Brasil ha producido cosechas récord año tras año





