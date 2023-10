Arg. de Quilmes vs. Acassuso en vivo: cómo verlo, horario y TV

Seguí en vivo todas las incidencias del partido entre Arg. de Quilmes vs. Acassuso correspondiente a la cuartos de final 1 de Primera División B de Argentina. El encuentro en directo será televisado eny podrá ser visto a partir de las 15:30hs. en el estadio Arg. de Quilmes, en Quilmes el domingo 29 de octubre.

No te pierdas todas las novedades del encuentro en vivo entre Arg. de Quilmes vs. Acassuso en el minuto a minuto, solo por TyC Sports.TyC Sports Play . Seguí on line todos los partidos con los resultados minuto a minuto, enterate los próximos partidos y las noticias más importantes. Registrate gratis,

Arg. de Quilmes vs. Acassuso en vivo: cómo verlo, horario y TVArg. de Quilmes y Acassuso se enfrentarán por Primera División B de Argentina el domingo 29 de octubre. El partido se jugará a las 15:30hs. y se televisará por TyC Sports Play. Seguilo en vivo. Leer más ⮕

Primera Nacional: Quilmes y Gimnasia (M) suspendido por agresión al arquero del cuyanoEl partido estaba igualado sin goles y con el empate el cervecero seguía en carrera por el ascenso. Leer más ⮕

(VIDEO) La agresión al arquero de Gimnasia (M) que obligó a suspender el partido en QuilmesMientras se esperaba el inicio del segundo tiempo, Brian Olivera se tiró al suelo y no pudo continuar, por lo que el árbitro José Carreras decidió que no se siga jugando. Leer más ⮕

La AFA y su decisión sobre los incidentes en Quilmes-Gimnasia de MendozaLa Asociación del Fútbol Argentino emitió un comunicado tras la suspensión entre el Cervecero y el Lobo. El debate por la tomografía. Leer más ⮕

AFA expresó su “absoluto repudio” por la violencia en Quilmes-Gimnasia de MendozaEl partido se suspendió cuando estaban 0 a 0 por una agresión al arquero Brian Olivera, ex Instituto. El Tribunal de Disciplina debe decidir los pasos a seguir. Leer más ⮕

Otro escándalo en la Primera Nacional: se suspendió Quilmes vs Gimnasia de Mendoza por una agresión al arquero Brian OliveraOcurrió justo antes de que arrancara el segundo tiempo en el estadio Centenario con el marcador 0-0.El jugador quedó tendido afectado por una bomba de estruendo y una lluvia de proyectiles.En un sábado caliente, también hubo incidentes en San Martín tras la eliminación de Chacarita. Leer más ⮕