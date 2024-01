Aracre, de asesor de Alberto Fernández a bancar a Javier Milei: "No apoyar es una falta de respeto al 56% que lo votó" El ex jefe de asesores de Alberto Fernández pidió al Congreso que le aprueben la ley ómnibus a Milei, aunque alertó la decisión del gobierno de no intervenir para subir los salarios. "Eso es preocupante". Trabajó durante 36 años en una importante empresa china de semillas.

Dejó su cargo de CEO de la empresa para Latinoamérica para asumir como jefe de asesores del entonces presidente, pero se llevó "muchos chascos" que en pocos meses terminaron con su renuncia y hasta una polémica denuncia por abuso





Mensaje de despedida del presidente saliente Alberto Fernández antes de la asunción de Javier MileiEl presidente saliente Alberto Fernández brindó su último mensaje antes de la asunción de Javier Milei, destacando los logros de su gobierno y agradeciendo el apoyo de los trabajadores.

El presidente Javier Milei comenzará su gobierno con 9 carterasEl presidente Javier Milei comenzará su gobierno con 9 carteras: Interior, Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Defensa, Economía, Infraestructura, Justicia, Seguridad, Salud y Capital Humano. Javier Milei rubricó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) a pocas horas de haber asumido ante la Asamblea Legislativa. El DNU modifica la Ley de Ministerios y establece la conformación de 9 carteras, una notable reducción respecto de los 19 existentes hasta la finalización del mandato de Alberto Fernández. Los ministerios con los que gobernará Milei serán: Interior, Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Defensa, Economía, Infraestructura, Justicia, Seguridad, Salud y Capital Humano.Asimismo, según un borrador que trascendió este domingo (el texto definitivo será publicado oficialmente en las próximas horas) “las tareas necesarias para posibilitar la actividad del Presidente de la Nación serán atendidas por las siguientes secretarías presidenciales: General, Legal y Técnica, De Comunicación y Prensa”

Organizaciones sociales y sindicales se oponen a las reformas estructurales del presidente MileiLas organizaciones sociales y sindicales comienzan a dar signos de que no permitirán que el presidente Javier Milei avance con reformas estructurales que vulneren derechos laborales. Este 20 de diciembre, previo al anuncio del decreto, Unidad Piquetera marchó a Plaza de Mayo y este viernes hay movilización, asambleas y ollas populares en distintos puntos del país.

Reformas de Milei beneficiosas para Paraguay, según presidenteEl presidente de Paraguay, Santiago Peña, considera que las reformas económicas de Javier Milei en Argentina son beneficiosas para su país, a pesar de generar resistencia en el Congreso y en las calles. Peña elogió el paquete de reformas y afirmó que puede revertir la situación en las ciudades de frontera.

El presidente Javier Milei firma un decreto de necesidad y urgencia con reformas laboralesEl presidente Javier Milei firmó un decreto de necesidad y urgencia (DNU) entre cuyos puntos se encuentran varias reformas en materia laboral, como la ampliación del periodo de prueba hasta los 8 meses, la incorporación de los bloqueos o tomas de establecimientos como causa de despido y cambios en el sistema de indemnizaciones.

Rechazo en el Congreso al 'mega DNU' del presidente Javier MileiDiputados y senadores de todos los bloques advierten que no están dispuestos a convalidar el 'mega DNU' del presidente Javier Milei, dejando al oficialismo con pocas chances de sostener la medida. La oposición ofrece enviar una 'ley espejo' del decreto como alternativa.

