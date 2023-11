Aprobación de nueva ley en la Legislatura de Córdoba

La mayoría del PJ aprobará ambos proyectos. Parte de los bloques opositores rechazarán las nuevas partidas, los cambios en los controles de gastos públicos y la creación de la agencia del agro. Cuatro legisladores del PRO aún no definieron el voto.El Gobierno de Juan Schiaretti conseguirá este miércoles en la Legislatura de Córdoba la aprobación con los votos del bloque justicialista una nueva ley que regulará lasy que estrenará la futura gestión de Martín Llaryora.

La mayoría de las bancadas de la minoría rechazará la propuesta del oficialismo por cuestionar el recorte en algunos controles y la limitación de la participaron los vocales. Sobre la hora, el PJ sumó cambios. Este cuerpo provincial de contralor pasará por primera vez en su historia a contar en su constitución con una mayoría liderada por dos miembros que responderán a la oposición, los juecistas Beltrán Corvalán y María Fernanda Leiv

LAVOZCOMAR: Encuentro Vecinal pide explicaciones sobre gastos de combustible y pasajes en la Legislatura de CórdobaEncuentro Vecinal pidió explicaciones sobre por qué no se controlarán gastos de combustible y pasajes. Tribunos juecistas denunciaron que se restarán revisiones y pidieron ser escuchados. El radicalismo no concurrió y volvió a pedir que la iniciativa sea retirada por considerar que se trata de un “golpe institucional”. Desde Encuentro Vecinal insistieron en consultar por qué algunas erogaciones, como gastos en combustible y pasajes aéreos, ya no deberán ser rendidas a este cuerpo. En la reunión conjunta de las comisiones de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y Legislación General los legisladores oficialistas avanzaron en explicar algunos detalles de las modificaciones, como habilitar que -en caso de que el vocal de la minoría entre en licencia- pueda designar a un secretario

PAGİNA12: La derecha moviliza a cientos de miles personas y augura una legislatura conflictivaPedro Sánchez ha conseguido reunir los apoyos necesarios para ser elegido para un nuevo mandato de cuatro años

TODONOTİCİAS: Revelado el mecanismo de recaudación de sueldos en la Legislatura bonaerenseEl contenido del celular de Julio "Chocolate" Rigau reveló el mecanismo de recaudación de sueldos de empleados de la Legislatura bonaerense y mostró que el puntero respondía a los dirigentes Claudio y Facundo Albini (padre e hijo), este último concejal platense y candidato de Unión por la Patria.

CRONİSTACOM: El Gobierno aumentó los montos de las infracciones en la actividad mineraMediante un decreto, el oficialismo modifico los valores de las multas por incumplimientos en las presentaciones y estableció como valor de referencia al Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), con un mínimo de diez y un máximo de 200.

CRONİSTACOM: Denuncian que el Huracán Otis provocó 350 muertes: el Gobierno solo reportó 48Una investigación del periodista Ricardo Castillo Díaz indicó que las funerarias de la región contabilizaron un mayor número de víctimas fatales que las cifras oficiales.

LAVOZCOMAR: El Gobierno de Córdoba es reconocido en los premios NeoFutura 2023La iniciativa llevada adelante por el Gobierno de Córdoba fue reconocida en la categoría E-Sport & Gamming de los premios NeoFutura 2023 que otorga la Revista Ciencia y Periferia. Destacan el plan que impulsa el Gobierno de Córdoba en colaboración con el ministerio de Ciencia y Tecnología, la Agencia Córdoba Deportes y la Agencia Córdoba Joven.

