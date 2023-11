Apple presenta los nuevos procesadores M3, M3 Pro y M3 Max, sus primeros chips de 3 nm y con GPU mejorada

Apple ha presentado sus nuevos procesadores M3, M3 Pro y M3 Max, que incorporan “tecnología revolucionaria” al ser los primeros chips de 3 nanómetros para computadoras en llegar al mercado, e integrar una arquitectura de GPU de última generación, así como importantes mejoras en el rendimiento con una CPU y un motor neuronal “más rápidos”.

